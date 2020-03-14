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ترتيب هدافي الدوري السعودي.. حمد الله يبتعد بالصدارة

السبت 14/مارس/2020 - 02:29 ص
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عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أميرة فطيم
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اختتمت، مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وخطف الهلال تعادلا إجابيا أمام ضمك، بهدف لثمله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء يوم الأربعاء، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وقلص النصر فارق النقاط بينه وبين الزعيم إلى 6 نقاط، بما حقق فوزا ثمينا على نظيره الرائد بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وفاز الاتفاق ضيفه فريق الشباب بهدف دون رد، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما انتصر التعاون على نظيره الأهلي بهدف دون رد، وحقق أبها الفوز على الفيحاء، بهدفين نظيفين.

وخيم التعادل على مواجهة الفيصلي والحزم، بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب نادي الحزم.

وعاد العدالة لنغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزا صعبا على الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

ويحتل مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعدما أحرز 18 هدف، فيما يلاحقه مهاجم الهلال بافيتيمبي جوميز برصيد 14 هدف.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-

1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 18 هدف

2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 14 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 13 هدف

4- يوسف نياكاتي "الوحدة" برصيد 12 هدف

5- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد11 هدف

6- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 11 هدف
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