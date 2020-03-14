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مفاجأة.. زيدان يضخ مفاجأة بشأن مستقبله مع ريال مدريد

السبت 14/مارس/2020 - 02:24 ص
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زيدان
زيدان
محمد الدمتناوي
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يدور الحديث في الأونة الأخيرة عن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ومستقبله مع الفريق الملكي.


وبحسب شبكة " le10sport " الفرنسية، فإن زيدان لا يرغب في مغادرة ريال مدريد نهايه الموسم الجاري.


حيث أشارت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد قد يطيح بالمدرب الفرنسي في حاله الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا.


كما أشار التقرير أن ماوريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري، على أجندة ريال مدريد من أجل خلافه زيدان.


يذكر أن عقد زيدان مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2022.
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