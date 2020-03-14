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كورونا يهدد ديربي الرياض بين الهلال والنصر

السبت 14/مارس/2020 - 02:10 ص
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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أشارت تقارير إعلامية إلى آخر مستجدات الأنباء المتداولة حول إلغاء النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت قناة "الإخبارية"، أن وزارة الرياضة تعزم تأجيل ديربي الرياض بين النصر والهلال، والمقرر إقاماته يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المتوقع أن تقرر الوزارة إيقاف النشاط الكروي عقب مباراتي الأهلي والنصر، والهلال أمام أبها، يوم غدا الأحد، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان من المقرر أن يقام الديربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.
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