Advertisements
Advertisements
Advertisements

الموت يفجع ديانا حداد

السبت 14/مارس/2020 - 01:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

نعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد وفاة جدتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت: "انتقلت الى رحمة الله جدتي الغالية (والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته) اليوم الجمعة دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المطربة ديانا حداد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر "ناصر ساوند"، وكسر حاجز المليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب




Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 19 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ ساعتين

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 3 ساعات

تليجراف تزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

منذ أقل من ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ حوالي 4 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

12:27 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

12:43 ص

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status