الموت يفجع ديانا حداد





نعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد وفاة جدتها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.





وكتبت: "انتقلت الى رحمة الله جدتي الغالية (والدة والدتي رحمهما الله وغفر لهما واسكنهما فسيح جناته) اليوم الجمعة دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن المطربة ديانا حداد طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ ومكس وماستر "ناصر ساوند"، وكسر حاجز المليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب















