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تليجراف تزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

السبت 14/مارس/2020 - 01:46 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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زفت صحيفة تليجراف البريطانية الشهيرة بشرى سارة لجماهير وعشاق ليفربول، حول مصير بطولة الدوري الإنجليزي، في حال إلغاء الموسم الجاري.


وذكرت تليجراف عبر مصادر موثوقة من الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن نادي ليفربول الإنجليزي سيتوج باللقب في حال صدور قرار رسمي بإلغاء البطولة الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.


وإنخلعت قلوب جماهير ليفربول، بعد الأخبار التي تواردت حول عدم إعتبار ليفربول بطلاً لهذه النسخة في حال تم إلغاء البطولة.


وكان القرار السابق سيمثل صدمة موجعة لعشاق ليفربول، الذين ينتظرون تتويج الفريق باللقب منذ 30 عاماً.


وكان الموسم المميز الذي يقدمه ليفربول في البطولة سيذهب أدراج الرياح، حيث فاز الفريق بـ27 مباراة من أصل 29 مباراة خاضها، ويحتل الصدارة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي الثاني، ويحتاج الفريق لست نقاط فقط للتتويج الرسمي.


وكان الإتحاد الإنجليزي قد اتخذ قراراً بتجميد البطولة حتى يوم 3 أبريل الجاري، بعد ظهور عدة حالات مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي البريمييرليج.

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