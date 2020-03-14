طريقة فريدة لمكافحة كورونا بالسينما





أعلنت "أومبليكس" الشهيرة في أيرلندا الشمالية أنها قررت ترك كرسي فارغ بين الجالسين داخل قاعات العرض بهدف توفير طمأنينة أكبر لزبائنها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.





وقال مدير الشركة المالكة لهذه المجموعة من قاعات السينما بول جون أندرسون إن "هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات منظمة الصحة العالمية".





وأضاف: "هذا يعني أننا قللنا خطر انتشار الفيروس بنسبة 50%. سيمنح هذا القرار صانعي السينما والمشاهدين راحة البال".





وأكد أندرسون أن إدارة السينما اتخذت إجراءات أخرى تشمل المسح الذاتي للتذاكر وزيادة أنظمة التنظيف ومحطات تعقيم الأيدي التي تتواجد في القاعات والممرات.





وبحسب ما شرحته إدارة الشركة، فإن خطة الجلوس في آلات العرض تقوم على ما يشبه رقعة الشطرنج، أي أن كل مقعد يشغله مشاهد ثمة مقعد فارغ على يمينه ويساره ومن وراءه وأمامه، وذلك في كل القاعات، بما يضمن في النهاية أن لا يجلس أي شخص بجوار الآخر.



