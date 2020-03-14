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"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

السبت 14/مارس/2020 - 01:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، حقيقة تعرضت مصر لموجة أخرى من الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة.

وأضافت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "48 ساعة" الذي يعرض عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، أنه لا يوجد أي عاصفة قادمة خلال الفترة مقبلة، موضحة أننا لن نشهد موجة طقس سيء بهذه الشدة حتى نهاية فصل الشتاء، قائلة: "من 26 سنة لم نرى مثل موجة الطقس السيئ التي نشهدها.

وأشارت إلى أن هناك تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية الآن، حيث بدأت تهدأ سرعات الرياح، والتي وصلت لحد العاصفة على بعض المناطق خلال اليومين الماضيين إلا أن هناك مناطق مازال بها مستمر فرصة سقوط الأمطار الخفيفة، منوهة بأنه اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا اليوم السبت ستتحن الأحوال الجوية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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