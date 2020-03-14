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تعرف على أكثر المحافظات المتضررة من السيول (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 05:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن أكثر المحافظات المتضررة من أزمة موجة لطقس السيئ، هي الوادي الجديد نتيجة سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي.

وأضاف عبدالمقصود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "48 ساعة" الذي يعرض عبر فضائية "المحور"، أمس الجمعة، أن الكهرباء انقطعت عن المحافظة بالكامل، لافتًا إلى أن المحافظة وطاقم إدارة الأزمة بالمحافظة كان على مستوي متميز.

وفي سياق آخر، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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