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قبل الكارثة.. أهالي عزبة النخل وعين شمس من الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 01:28 ص
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مشهد من الشوارع
مشهد من الشوارع
إسماعيل منطاوي
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استغاث أهالي مناطق عزبة النخل وعين شمس والمرج، بمحافظ القاهرة ومسئولي الحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من تراكم المياه في الشوارع، وقطع جميع المرافق عنهم لأكثر من 16 ساعة.

وناشد المواطنين، بضرورة تحرك المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل وقوع أي كارثة نظرًا لوجود العديد من عمدان الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة.

واشتكى المواطنين في استغاثتهم، من عدم وجود مياه ولا كهرباء، مطالبين شفط المياه من الشوارع الذي وصل منسوبها للصناديق والكبائن الخاصة الكهرباء، معربين عن مخاوفهم من حدوث "كارثة"، حال عدم تدخل المسئولين الذين وجهوا استغاثة لهم أكثر من مرة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجنوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحـرارة اليوم الجمعة. 
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الكلمات المفتاحية

العاصفه الرصاد الجوية الاجراءات الاحترازية الأمطار احترازية

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