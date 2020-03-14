فاروق جعفر: الزمالك سيظهر بشكل أفضل خلال الدور الثاني من بطولة الدوري

تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والمحلل الكروي بقناة نادي الزمالك عن أسباب سوء نتائج الأبيض في الدور الأول من هذا الموسم بالدوري العام.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية بقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي": "الزمالك بدأ هذا الموسم وكان منشغلًا بالكونفدرالية الإفريقية، بالاضافة إلى بدايته لم تكن أمام فريق قوي ينافسه على البطولة، والدوري هذا الموسم خالي من المنافسة بوجه عام".