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فاروق جعفر: الزمالك سيظهر بشكل أفضل خلال الدور الثاني من بطولة الدوري

السبت 14/مارس/2020 - 01:11 ص
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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تحدث فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، والمحلل الكروي بقناة نادي الزمالك عن أسباب سوء نتائج الأبيض في الدور الأول من هذا الموسم بالدوري العام.

وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية بقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي": "الزمالك بدأ هذا الموسم وكان منشغلًا بالكونفدرالية الإفريقية، بالاضافة إلى بدايته لم تكن أمام فريق قوي ينافسه على البطولة، والدوري هذا الموسم خالي من المنافسة بوجه عام". 

وأضاف: "والزمالك دخل المنافسة متأخرًا، وحقق انجاز تاريخي خلال شهر فبراير، بحصوله على بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، وبدأ يستعيد ميزة الفوز المتتالي".

واختتم: "مازال أمام لاعبي الزمالك الكثير من الإمكانيات والقدرات والكفاءات والإرادة، فالفريق سيكون فعال أكثر ويعبر عن نفسه أكثر خلال الدور الثاني، وسنرى ثقافة الاداء الجماعي لأنه يمتلك لاعبين واعدين ومميزين ومدرب جيد".
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