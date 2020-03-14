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بورنموث "الخطر الأكبر".. آخر مواجهات جمعت محمد صلاح ضد ضحايا "كورونا" بالدوري الإنجليزي

السبت 14/مارس/2020 - 01:03 ص
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صلاح
صلاح
علاء خليف
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أثار إعلان ظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID -19 بين عدد من الأندية الإنجليزية، مخاوف الجماهير المصرية من إنتقال العدوي لنجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.


وذكرت تقارير صحفية يوم الجمعة، أنباء عن اشتباه في إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، بعد زيادة حالات الإصابة بالدوري الإنجليزي، ولكن خرج رامي عباس وكيل اللاعب ونفي تمامًا إصابته بالفيروس معربًا عن استيائه من تداول أخبار غير صحيحة دون تحري الدقة قبل نشرها.


وشهدت الساعات الماضية الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا بين أندية الدوري الإنجليزي أبرزهم ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وهودسون أودوي لاعب تشيلسي، بالإضافة لظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس القاتل بينهم 5 عناصر من فريق بورنموث و3 لاعبين من ليستر سيتي.


وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعليق منافسات البريميرليج حتي 4 أبريل المقبل، خوفا من فيروس كورونا، كما أكدت تقارير صحفية أن هناك تجاه قوي لإلغاء البطولة بشكل نهائي بالموسم الحالي.


تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي، تؤدي لارتفاع نسبة خطر إنتقال العدوي لمحمد صلاح وباق اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا، نظرًا لأن الفيروس المستجد ينتشر بسرعة كبيرة وتسبب في الآلاف من حالات الإصابة والوفيات حول العالم في فترة زمنية قصيرة.


وتستمر فترة حضانة فيروس كورونا - ما بين الإصابة وظهور الأعراض - لحوالي 14 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لذلك حرصنا على البحث في تاريخ آخر المواجهات التي جمعت محمد صلاح مع الأندية الإنجليزية التي أعلنت ظهور إصابات ضمن صفوفها في الساعات الماضية، حتي نتأكد من تخطيه فترة حضانة الفيروس:-


- بورنموث:

نادي بورنموث الذي أعلن ظهور أعراض فيروس كورونا علي 5 من عناصره بينهم حارس مرمي الفريق أرتور بوروك و4 من الجهاز الفني، يمثل الخطر الأكبر على نجم منتخب مصر محمد صلاح، حيث التقي به بالدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي 7 مارس الحالي أي منذ 7 أيام تقريبًا، ولكن تواجد العناصر المشتبه بإصابتهم بالفيروس على مقاعد البدلاء خلال هذا اللقاء.


- تشيلسي:

آخر مواجهة جمعت محمد صلاح ضد فريق تشيلسي الذي أعلن إصابة لاعبه كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا، كانت في دور الـ16 بكأس الإتحاد الإنجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 3 مارس الماضي، أي منذ 10 أيام تقريبًا، لكن لم يشارك "أودوي" في المباراة بسبب الإصابة.


- ليستر سيتي:

يرجع تاريخ المواجهة الأخيرة التي جمعت محمد صلاح مع نادي ليستر سيتي الذي أعلن مدربه برندان رودجرز اشتباه في إصابة 3 لاعبين منه بفيروس كورونا وخضوعهم للعزل الصحي، إلي 26 ديسمبر الماضي، في الدوري الإنجليزي.


- أرسنال:

لم يشارك محمد صلاح منذ فترة طويلة ضد أرسنال الذي أعلن إصابة مدربه الإسباني ميكيل آرتيتا، وآخر مواجهة جمعت نجم الفراعنة بالفريق اللندني كانت في أغسطس 2019، أي قبل ظهور فيروس كورونا، كما لم يكن آرتيتا مدربًا للفريق وقتها.
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