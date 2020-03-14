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نجاج كبير لمهرجان "بونبوني ساقط في نوتيلا " لشاكوش وعمر كمال بعد طرحه (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
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حقق مهرجان "بونبونى ساقط فى نوتيلا" لحسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ضخمًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فور طرحها.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية 2,505,521 مشاهدة في أقل من  48 ساعة فقط منذ طرحها عبر قناة شاكوش الرسمية بيوتيوب.

وعبر عدد من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية حيث علق البعض قائلًا: "الاغنية حلوة أوي"، "الله عليك يا هاني يا شاكر.. الناس بطلت تشرب خمور وحشيش وتابت أهو وبقت تصلي وبطلت حتى دخان ".

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