Advertisements
Advertisements
Advertisements

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

السبت 14/مارس/2020 - 09:05 ص
Advertisements
طقس سيء
طقس سيء
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، قائلًا: إن اليوم سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأضاف أنه ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء أمس الجمعة، إلى أن الأمطار الغزيرة مستمرة على سيناء ومناطق من سيناء خلال الساعات الأخيرة من الجمعة وبداية الساعات الأولى من السبت، ما يؤدي إلى تكون السيول.

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تستقر تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وستتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح إعلانًا عن استقرار الأحوال الجوية.

وطالب "شاهين"، المواطنين بالالتزام بمنازلهم لإعطاء الفرصة للمسئولين للقيام بأعمالهم في الشوارع لإزالة آثار الأمطار.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا في فترة نهاية فصل الشتاء، متابعًا: "سنشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة في باقي فترة فصل الشتاء"، وأن سوء الأحوال الجوية يرجع إلى التغيرات المناخية.

في حين كشف اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، عن الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة حالة الطقس السيئ، قائلًا: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".

وتابع "عبد المقصود"،: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".

وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من الغرب ثم يتجه إلى الشمال يؤثر على المحافظات".

وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.

وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز التحاليل كمية الأمطار شبورة مائية سقوط أمطار درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حرارة الجو حالة الطقس اليوم حالة الطقس حالة الجو اليوم حالة الأرصاد اليوم حالة الأرصاد تساقط أمطار الطقس اليوم الطقس الحرارة المتوقعة أمطار أرصاد اليوم

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب ترامب يكشف حقيقة وضعه في الحجر الصحي

منذ 37 دقيقة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 10 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 6 ساعات

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ 37 دقيقة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 13 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

09:05 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status