مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، قائلًا: إن اليوم سيشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأضاف أنه ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





وأشار "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء أمس الجمعة، إلى أن الأمطار الغزيرة مستمرة على سيناء ومناطق من سيناء خلال الساعات الأخيرة من الجمعة وبداية الساعات الأولى من السبت، ما يؤدي إلى تكون السيول.





ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تستقر تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة، وستتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح إعلانًا عن استقرار الأحوال الجوية.





وطالب "شاهين"، المواطنين بالالتزام بمنازلهم لإعطاء الفرصة للمسئولين للقيام بأعمالهم في الشوارع لإزالة آثار الأمطار.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا في فترة نهاية فصل الشتاء، متابعًا: "سنشهد أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة في باقي فترة فصل الشتاء"، وأن سوء الأحوال الجوية يرجع إلى التغيرات المناخية.





في حين كشف اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، عن الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة حالة الطقس السيئ، قائلًا: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".





وتابع "عبد المقصود"،: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".





وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من الغرب ثم يتجه إلى الشمال يؤثر على المحافظات".





وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.



