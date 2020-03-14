إصابة جديدة بالكورونا في الدوري الإيطالي

وتأكد إصابة المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فريق فيورنتينا الإيطالي بالفيروس.





ونشر النادي الإيطالي اليوم على حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن مهاجمه البالغ من العمر 20 عاماً أصيب بفيروس "كوفيد 19" اليوم، بعد أن جاءت نتائج فحوصاته إيجابية.





وكإجراء إحترازي، تم عزل اللاعب في منزله، وسيتم إتخذا الإجراءات الطبية المتبعة معه.





وتعد إصابة فلاهوفيتش هي آخر الإصابات بين لاعبي الكالتشيو حتى الآن، بعد دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس، وخماسي سامبدوريا مانولو جابياديني ومارتن تورسبي وعمر كولي وأنطونيو لا جوامينا وألبين إيكدال.





وتقرر إيقاف جميع الدوريات الخمس الكبري وهي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، بالإضافة لمنافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.





وتعد إيطاليا حالياً، أكثر دول العالم من حيث معدل الإصابات والوفيات نتيجة لفيروس كورونا، بعد الصين، والتي تعد منشأ هذا الوباء القاتل.