الخطر مستمر .. نجوم قد تعتزل كرة القدم بسبب كورونا









لا صوت يعلو الآن في العالم فوق صوت فيروس كورونا، الذي أكل الأخضر واليابس على مستوى كرة القدم الأوروبية.





وأصاب الوباء القاتل كرة القدم بالشلل، بعد أن تقرر تجميد الدوريات الخمس الكبرى، الإنجليزي والإيطالي والإسباني والألماني والفرنسي، بالإضافة لتعليق بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وإلغاء مباريات المنتخبات الذي كانت مقررة خلال الإسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.







ولن تتوقف خسائر كورونا على مئات الملايين من الدولارات بسبب توقف عائدات البث وعقود الرعاية والإلتزام برواتب اللاعبين والمدربن، بل قد يمتد الأمر لإنهاء مسيرة نجوم مخرضمين، لا سيما وأن الأمور لا تنبئ بلعب كرة قدم خلال الموسم الجاري.







ونسلط لكم من خلال التقرير التالي، أبرز الأسماء المرشحة للإعتزال بسبب كورونا على المستويين الدولي والمحلي، في حال تقرر إلغاء بطولات الدوري لهذا الموسم.









زلاتان إبراهيموفيتش





قد يواجه صاحب الـ38 عاماً ونجم ميلان الإيطالي خطر الإعتزال، لا سيما وأنه متواجد في مدينة ميلانو، أحد أكثر البقع المصابة في العالم.







جيانوليجي بوفون





أسورة حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم، ربما كان ينتظر تتويجاً مع يوفنتوس لإعلان إعتزاله، إلا أن الشلل الذي تسبب بواسطة كورونا قد يجبره على نهاية غير متوقعة وهو في عامه الـ42.









فابيو كولياريلا





هداف نابولي ويوفنتوس السابق وسامبدوريا الحالي، بالتأكيد قد يفكر في تعليق حذائه بسن الـ37، بعد أن دب الذعر بين لاعبي فريقه، حيت تأمد إصابة 5 من لاعبي فريق سامبدوريا.





بيبي رينا



زميل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وصاحب الـ38 عاماً، يلعب على سبيل الإعارة من فريق ميلان الإيطالي، وبالتأكيد سيعود للفريق اللومباردي بعد الإعارة وقد يفكر في الإعتزال بهذه السن.









ويلي كاباييرو





حارس مرمى تشيلسي صاحب الـ39 عاماً، تأكد بالأمس إصابة زميله كالوم هدوسون أودوي، وربما يعني إنتهاء الموسم نهاية مشواره مع كرة القدم.







دافيد سيلفا



قرر نجم مانشستر سيتي إنهاء مشواره مع الفريق السماوي هذا الموسم والتوجه للدوري الأمريكي، لكنه قد يفكر في الإعتزال إذا استمر الحال على ما هو عليه.









واين روني





أسطورة فريق مانشستر يونايتد السابق وصاحب الـ35 عاماً، كان يطمح في العودة للبريمييرليج كلاعب مع فريق ديربي كاونتي، لكن إلغاء البطولة ربما يدفعه للإعتزال.









نجوم محليون





لم يتخذ قرار بعد بإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز أو تأجليها، وكل ما تأجل من مباريات كان بسبب سوؤ الأحوال الجوية في مصر خلال الفترة الحالية.