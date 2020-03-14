عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة



يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ارتبط سابقًا بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وانفصلا في نوفمبر 2012.



كما تم خطبته من شقيقة كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفينتوس الإيطالي ولم تستكمل طويًا وتمت فسخها ويعتبر من ًاصدقائه المقربين.







كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل تُعلن لأول مرة عن بداية التعارف بين الفنانة ياسمين صبري، ورجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، بعد الإعلان عن خطبتهما رسميًا.وقال عمرو أديب، من خلال برنامج الحكاية الذي يعرض على شاشة mbc مصر بأن بداية التعارف بين ياسمين صبري، وأحمد أبو هشيمة، منذ ثلاث شهور عن طريق الصدفة التي لا يمكن تخيلها.وتابع: "سيٌعلن عن تفاصيل أكثر عن تعارفهم في حلقات قادمة من البرنامج، وسيتم عقد القران خلال ثلاثة شهور".وأضاف أديب: "أحمد أبو هشيمة، في حالة انبهار كبيرة جدًا بالفنانة ياسمين صبري، ويتحدث عنها بطريقة جيدة ويعيش في سعادة بالغة".وتحدث عمرو أديب، عن ردود أفعال المصريين خلال الأيام الماضية والدقة الكبيرة في صور أبو هشيمة، وياسمين حتى توصلوا لوجود علاقة ارتباط بينهما.