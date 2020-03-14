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بينهم أستون فيلا .. مصير الأندية المهددة بالهبوط في حال إلغاء الدوري الإنجليزي

السبت 14/مارس/2020 - 12:40 ص
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أستون فيلا
أستون فيلا
عبدالقادر عرابي
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بث كريج كلارك، رئيس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم الذعر لدى جماهير ليفربول الإنجليزي، بعد أن أشار لإماكنية إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2019/2020، بعد تفشي فيروس كورونا داخل إنجلترا.


وتناقلت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية تصريحات كلاك، حيث شدد أن فترة إيقاف الدوري الإنجليزي لمدة ثلاث أسابيع ستكون غير كافية لضمان إستمرار المسابقة، مشيراً لأن إمكانية إلغاء البطولة تبلغ 75%.



وكان الإتحاد الإنجليزي قد أعلن تجميد البطولة حتى 3 أبريل القادم، بعد إصابة ثلاثة من لاعبي ليستر سيتي، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنا، وختاماً كالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي بالمرض.


وسيجلب هذا القرار خسائر مادية فادحة لأندية الدوري الإنجليزي، المرتبطة بعقود رعاية كبيرة وعائدات بث ضخمة للبطولة الأغلى في العالم.


وبالطبع لا تتمنى جماهير ليفربول هكذا سيناريو كارثي، حيث يحلم الفريق بالتتويج بلقب غائب عن خزائنه لنحو 30 عاماً، وكان على بعد 6 نقاط فقط من ملامسة اللقب رسمياً، إلا أن فيروس كورونا كان له رأياً آخر.



ووفقاً لقواعد الإتحاد الإجليزي، فإن إقاف البطولة رسمياً، سيعن عدم تحديد بطل وعدم هبوط أندية للدرجة الأولى، وبالمثل لن يتم تصعيد أندية التشامبيونشيب، وهو ما يزيد الأمر سوءاً.



موقف الأندية الهابطة


رغم أن الخسائر المادية الفادحة التي ستعم على الجميع، إلا أن الأندية المرشحة للهبوط قد تجد بارقة أمل في البقاء في البطولة للموسم المقبل.


بالنظر لجدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 29 جولة، نجد أن أندية نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير برصيد 21 نقطة، وقبله أستون فيلا برصيد 25 نقطة، ثم الثلاثي واتفورد وبورنموث وويست هام برصيد 27 نقطة، وبدرجة أقل برايتون برصيد 29 نقطة وساوثهامبتون برصيد 34 نقطةهي أبرز الأندية المرشحة للهبوط هذا الموسم.


إلا أنه في حال إلغاء البطولة بشكل رسمي، فلن يتم إعتماد أي أندية هابطة، ولن يتحدد أي بطل للدوري هذا الموسم، وبالتالي ستحتفظ البطولة بشكلها الحالي خلال الموسم المقبل 2020/2021.
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