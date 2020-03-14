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اليوم.. "مهندسي الجيزة" يعقدون جمعيتهم العمومية لاعتماد موازنة 2020

السبت 14/مارس/2020 - 07:16 ص
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نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
آيات عامر - أسماء قورة
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تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة بقيادة المهندس إيهاب منصور، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، اليوم السبت، بمقر نادي المهندسين بالبحر الأعظم.

ويأتي ذلك بعد أن تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لعدم اكتمال النصاب القانوني، طبقا لأحكام القانون، على أن يكون الانعقاد الأول الساعة 2 ظهرا والانعقاد الثاني الساعة 4 عصرا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وعرض واعتماد ميزانية النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية عن سنة 2020، والنظر في تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في مقترحات أعضاء الجمعية العمومية.

ويحق حضور الجمعية العمومية من جميع أعضاء نقابة الجيزة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفائهم من سدادها، ويكون الانعقاد الأول في الساعة 2 ظهرا، عند اكتمال النصاب القانوني المقدر بربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يكون الانعقاد الثاني في الساعة 4 عصرا، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 50 عصوا على الأقل، وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.

وكانت أعلنت النقابة العامة تحقيق فائض خلال عام 2019 بلغ 365 مليون جنيه، وهو أكبر فائض في ميزانية يحقق في تاريخ ميزانيات النقابات المهنية، خلال عام واحد.

وكانت النقابة شهدت عجز بصندوق المعاشات، استمر لمدة 5 سنوات متتالية، في الفترة من 2013 وحتى 2017، بإجمالي مبالغ حوالي 465 مليون جنيه.

وكان أشاد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أمام الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، ووصفها بـ "السياسة الرشيدة"، مشيرا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات، حقق فائضا للعام الثاني على التوالي بلغ 364.650 مليون جنيه  في عام 2019، بعد أن كان يحقق عجزا سنويا دائما.

وقال  محمد أحمد سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي مثل الجهاز أمام الجمعية العمومية للمهندسين أن صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة حقق فائض عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته، حيث بلغت جملة إيرادات الصندوق عن العام المذكور مبلغ 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المهندسين موازنة المهندسين الموازنة أخبار

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