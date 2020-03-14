Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمين صندوق "المهندسين": الدولة عندما تطلبنا تجدنا

السبت 14/مارس/2020 - 07:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
Advertisements
قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن مجلس النقابة السابق كان يشكل لجنة استشارية لأي حادث تشهده الدولة، ولكن في الوقت الحالي يوجد لجان هندسية بجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلي أن وزارة النقل تضم عدد كبير من المهندس، دفعت بهم في حادث القطار التي شهدت في ذروة الأمطار الغزيرة.

وأكد "شفيق" في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن النقابة تشكل لجنة في حالة استعانة الدولة بالنقابة طبقا للمادة الأولي للقانون، متابعا أن نقابة المهندسين المصرية الاستشاري الدولة الأول في تخصصاتها المعروفة.

وأضاف أمين الصندوق، أن الدولة عندما تطلب المعاونة تجدنا موجودين بتخصيص لجان هندسية، مؤكدا علي أن مؤسسات الدولة تضم لجان فنية هندسية يقوموا بدورهم مستشهدا بحادث القطار، وهبوط الطريق بمنطقة 15 مايو، وانشقاق المحور، أن وزارة النقل ستشكل لجنه لمعاينة الحادث ومعرفة أسباب الخطأ ومحاسبة المخطئ.

وأوضح أن النقابة لا تشكل لجان في كل حادث، حيث أن "تشكيل اللجان دون الاستعانة بالنقابة يضايق قطاعات الدولة، لأنها بالفعل تضم مهندسين متخصصين في مجالاتهم".

وتابع: أنه عندما يكون حادث قومي تقوم النقابة تقوم بعمل ندوات ودورات وتقدم كافة الإجراءات المطلوبة.

وتعرضت محافظات الجمهورية، الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

واستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لمرور الطقس الاجراءات الاحترازية احترازية أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. رد فعل ناري من ليفربول على تأجيل الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 18 دقيقة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ أقل من ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"المهندسين" تشكل لجنة لمتابعة أسباب حادث قطار محطة مصر

"المهندسين" تستضيف لجنة المهندسات العربيات اليوم

رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج في ضيافة "المهندسين" (صور)

نقابة المهندسين المصرية تفوز برئاسة مجموعة شمال إفريقيا باتحاد المنظمات الهندسية

نقابة المهندسين تعقد ندوة حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

نقيب المهندسين: دورنا إستشاري للدولة ولابد من احترام قواعد المهنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

11:30 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status