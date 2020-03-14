أمين صندوق "المهندسين": الدولة عندما تطلبنا تجدنا

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن مجلس النقابة السابق كان يشكل لجنة استشارية لأي حادث تشهده الدولة، ولكن في الوقت الحالي يوجد لجان هندسية بجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلي أن وزارة النقل تضم عدد كبير من المهندس، دفعت بهم في حادث القطار التي شهدت في ذروة الأمطار الغزيرة.





وأكد "شفيق" في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن النقابة تشكل لجنة في حالة استعانة الدولة بالنقابة طبقا للمادة الأولي للقانون، متابعا أن نقابة المهندسين المصرية الاستشاري الدولة الأول في تخصصاتها المعروفة.





وأضاف أمين الصندوق، أن الدولة عندما تطلب المعاونة تجدنا موجودين بتخصيص لجان هندسية، مؤكدا علي أن مؤسسات الدولة تضم لجان فنية هندسية يقوموا بدورهم مستشهدا بحادث القطار، وهبوط الطريق بمنطقة 15 مايو، وانشقاق المحور، أن وزارة النقل ستشكل لجنه لمعاينة الحادث ومعرفة أسباب الخطأ ومحاسبة المخطئ.





وأوضح أن النقابة لا تشكل لجان في كل حادث، حيث أن "تشكيل اللجان دون الاستعانة بالنقابة يضايق قطاعات الدولة، لأنها بالفعل تضم مهندسين متخصصين في مجالاتهم".





وتابع: أنه عندما يكون حادث قومي تقوم النقابة تقوم بعمل ندوات ودورات وتقدم كافة الإجراءات المطلوبة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





واستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.