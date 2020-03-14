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الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

السبت 14/مارس/2020 - 12:27 ص
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف المحامى السويسري مونتوري لمتابعه قضية الهارب سليمان كوليبالي لاعب الفريق السابق، والنجم الساحلي التونسي الحالي.

وأخطر مجلس الإدارة المحامي السويسري، باللجوء للمحكمة الرياضية التابعة للفيفا بشأن حصول الأهلي على مستحقاته التي قيمتها مليون و 400 ألف دولار أمريكي.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا"، أصدر قرار لصالح النادي الأهلي بإلزام اللاعب بغرامة مالية كبيرة، بعدما قرر الهروب دون أسباب واقعية عن النادي بدون الحصول على إذن مسبق.

وتأتي خطوة الأهلي، بالرغم من اتفاقه مع النجم الساحلي على جدولة المبلغ على مدار عام ونصف إلا أن النجم مازال يتباطىء في سداد المستحقات

وظهرت حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة الأهلي، بسبب إخلال الفريق التونسي بالاتفاق مع الأهلي، بالرغم من مشاركة اللاعب في المباريات.
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