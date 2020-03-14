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الغندور يهاجم ادارة الأهلي.. تعرف على السبب

السبت 14/مارس/2020 - 12:21 ص
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الغندور
الغندور
رامي بشاي
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علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة الزمالك على بيان النادي الأهلي الذي أصدره أمس الخميس، والمطالبة بتأجيل مباراة الأحمر أمام انبي.


 وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "كيف يصدر هذا البيان، من قامات رفيعة وأسماء كبيرة في مجلس إدارة النادي الأهلي، وعلى رأسهم محمود الخطيب".


 وأضاف: "العالم ملئ بالأحداث الساخنة بسبب انتشار فيروس كورونا، فكيف يصدر هذا البيان الغريب، وكيف يفكرون بهذه الطريقة".


 وقد أصدر الأهلي بيانًا يعترض فيه على تأجيل مباريات مساء أول أمس الخميس، وعلى رأسها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بسبب سوء الأحوال الجوية، مطالبًا الاتحاد المصري بتكافؤ الفرص.
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