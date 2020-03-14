صاحب مبادرة "كلنا لبعض": أنقذنا 120 سيارة عالقة بمياه الأمطار

كشف شريف خيري، صاحب مبادرة "كلنا لبعض"، تفاصيل المبادرة الشبابية "كلنا لبعض"؛ لإنقاذ السيارات العالقة في مياه الأمطار، قائلًا إنهم يعملون على مساعدة السيارات العالقة في تجمعات مياه الأمطار، إنهم عملوا لأكثر من 7 ساعات متواصلة.





وأضاف "خيري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم قاموا بمساعدة أكثر من 120 سيارة، بالإضافة إلى أتوبيس مدرسة به أطفال.





وأشار صاحب مبادرة "كلنا لبعض"، إلى أنهم أنقذوا سيارة بها أسرة كاملة غرقت بالتجمع الخامس، وأنقذوا سيارة تحمل 4 صينيين كانوا غارقين في مياه الأمطار، معلقًا: "الجو كان مبهجًا للغاية".





في حين قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء: "نتابع موقف سلامة المواطنين من خلال شبكة اتصالات من كل المحافظات، ونعتمد على وسائل إلكترونية".





وتابع "عبد المقصود"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "نتلقى شكاوى المواطنين على رقم 16528، بالإضافة إلى أرقام شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها".





وأضاف رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات تضررًا من سوء الأحوال الجوية؛ بسبب كمية الأمطار التي سقطت، متابعًا: "ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي يأتي من اتجاه الغرب في اتجاه الغرب ثم اتجاه الشمال ثم باقي المحافظات".





وأشار إلى أنه تم رصد 20 حالة وفاة تأثرًا بسوء الأحوال الكهربائية، موضحًا أن جزء كبير منهم بسبب الصعق الكهربائي.





وأهاب رئيس قطاع الأزمات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس رئاسة الوزراء، المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر خلال الأيام الحالية.