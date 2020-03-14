أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 14-3-2020 بعد ارتفاعه 7 قروش

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات اليوم السبت 14-3-2020، بعدما شهدت العملة الخضراء ارتفاعات بقيمة 7قروش أمام الجنيه الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 14-3-2020 :

سعر الدولار بالبنك المركزي: 15.66 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر البنك الأهلى الكويتي : 15.56 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

مصرف ابو ظبي الأسلامي:15.68 للشراء و15.77 جنيه للبيع.

بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

كريدي اجريكول : 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي : 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلى : 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه :

وشهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات منذ بداية شهر مارس الجاري مع اتساع أزمة فيروس كورونا التى دفعت عدد كبير من المستثمرون من الخروج من أسواق الدين للدول الناشئة من ضمنهم مصر.