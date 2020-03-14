Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 14-3-2020 بعد ارتفاعه 7 قروش

السبت 14/مارس/2020 - 12:03 ص
Advertisements
أسعار الدولار اليوم السبت 14-3-2020
أسعار الدولار اليوم السبت 14-3-2020
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات اليوم السبت 14-3-2020، بعدما شهدت العملة الخضراء ارتفاعات بقيمة 7قروش أمام الجنيه الأسبوع الماضي.

 

أسعار الدولار بالبنوك اليوم السبت 14-3-2020 :

 

سعر الدولار بالبنك المركزي: 15.66 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

سعر البنك الأهلى الكويتي : 15.56 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

مصرف ابو ظبي الأسلامي:15.68 للشراء و15.77 جنيه للبيع.

 بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

كريدي اجريكول : 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

 البنك التجاري الدولي : 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

البنك الأهلى : 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

 

أسباب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه :

وشهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفاعات منذ بداية شهر مارس الجاري مع اتساع أزمة فيروس كورونا التى دفعت عدد كبير من المستثمرون من الخروج من أسواق الدين للدول الناشئة من ضمنهم مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار اليوم أسعار الدولار ترتفع أسعار الدولار

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: السيول مستمرة في هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ ساعة

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

08:53 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status