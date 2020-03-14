تفاصيل ميعاد نتيجة قرعة الحج 2020 أسعار حج القرعة لوزارة الداخلية وأخر موعد لتسجيل حج الجمعيات الأهلية

وتجدر الإشارة إلى أنه تيم تم مراجعة جميع طلبات التقديم من حيث صحة البيانات ومدى مطابقة الشروط عليها، على أن يتم الإعلان عن النتائج في بدأ من يوم 16 مارس الحالي 2020، أما عن التقديم لقرعة حج الجمعيات الأهلية فقد بدأ التسجيل يوم 23 فبراير 2020 وينتهي التقديم لطلبات القرعة، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي يوم 19 مارس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه تيم تم مراجعة جميع طلبات التقديم من حيث صحة البيانات ومدى مطابقة الشروط عليها، على أن يتم الإعلان عن النتائج في بدأ من يوم 16 مارس الحالي 2020، أما عن التقديم لقرعة حج الجمعيات الأهلية فقد بدأ التسجيل يوم 23 فبراير 2020 وينتهي التقديم لطلبات القرعة، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي يوم 19 مارس 2020.

يتعاظم البحث على موعد نتيجة قرعة الحج سواء لحج وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية وكذلك الحج السياحي، كما وجدنا تزايد في عمليات البحث عن أسعار الحج لموسم 1441-2020 لذلك سنستعرض معكم المعلومات المتوفرة عما سبق ذكرة، فقد انتهت وزارة الداخلية من استقبال طلبات التقديم في حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg والتي بدأ التقديم فيها في 22 فبراير 2020 وقد انتهى التسجيل لحج وزارة الداخلية يوم الخميس 12 مارس 2020، وإغلاق باب التقديم الإلكتروني على بوابة الحج المصرية.

يتعاظم البحث على موعد نتيجة قرعة الحج سواء لحج وزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية وكذلك الحج السياحي، كما وجدنا تزايد في عمليات البحث عن أسعار الحج لموسم 1441-2020 لذلك سنستعرض معكم المعلومات المتوفرة عما سبق ذكرة، فقد انتهت وزارة الداخلية من استقبال طلبات التقديم في حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية hij.moi.gov.eg والتي بدأ التقديم فيها في 22 فبراير 2020 وقد انتهى التسجيل لحج وزارة الداخلية يوم الخميس 12 مارس 2020، وإغلاق باب التقديم الإلكتروني على بوابة الحج المصرية.

إرفاق بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.





جواز سفر ساري وحديث.





2 صورة 4 في 6 سم بخلفية بيضاء مكتوب عليها بيانات المتقدم.





شهادة صحية التطعيمات الواجب أخذها قبل الحج، لقاح الإنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعي ACYW135، الحمى المخية الشوكية.





أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية.





أرفاق صحيفة الحالة الجنائية (مميكنة).





موافقات السفر من جهة العمل والموقف من التجنيد.





لا يقل سن الرجال عن 25 عام في 10 شوال 1441، ويستثني من هذا الشرط المرافق لوالديه، من الممكن قبول سن 18 عام.





ألا يكون متقدم لقرعة الحج للجمعيات الأهلية أو الحج السياحي.









وتجدر الإشارة إلى ما أعلنته وزارة الداخلية عن مدّ بدأ عملية ‘جراء مارس القرعة يوم الأحد الموافق 12 مارس 2020، وأضافت الوزارة في بيان لها إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لحج القرعة، ويتم إجراء القرعة بمديريات الأمن بجميع المحافظات المصرية، والاستعلام عن نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية المصرية يتم إلكترونيا من خلال بوابة الحج المصرية.





وفي ذات السياق وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على مد باب التقديم والسجيل لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 مارس 2020، وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، واستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.









كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة حج وزارة الداخلية على بوابة الحج المصرية





يتم الدخول على موقع بوابة الحج المصرية.





تحديد نوع الحج المراد البحث عنه (حج القرعة).





يتم إدخال الرقم القومي.





يتم إدخال رقم المصنع والموجود على بطاقة الرقم القومي أسفل الصورة الشخصية لصاحب البطاقة.





الضغط على كلمة بحث.









أسعار حج وزارة الداخلية 1441-2020





كانت أسعار حج القرعة بالعام الماضي 57.800 جنيه، وقيمة تذكرة الطيران كانت 13.500 جنيه، بتكلفة إجمالية 71.000 جنيه، ومن المتوقع زيادة 10% عن العام الماضي.



