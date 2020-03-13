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الجهات الأمنية توقف إحدى مناسبات الزواج بمحافظة عنيزة بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قامت الأجهزة الأمنية في محافظة عنيزة، اليوم الجمعة، بإيقاف أحد احتفالات الزواج، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر، أن الجهات الأمنية تواجدت بموقع القاعة؛ لإيقاف الزفاف في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة ⁧‫عنيزة⁩ وذلك تطبيقاً لقرار تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر اعتبارًا من اليوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

جاء ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.
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