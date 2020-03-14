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دراسة حديثة تكشف أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد

السبت 14/مارس/2020 - 12:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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كشف فريق طبي من سنغافورة، عن نتائج تظهر وجود أعراض جديدة يسببها فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19).

وأفادت صحيفة The Lancet الطبية، أن نتيجة الدراسات كشفت عن تشخيص حمى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس "كورونا"، ويؤدي هذا إلى ارتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي وحكة، ولا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، والتي منها السعال والشعور بألم في الحنجرة وزكام.

وأشارت الدراسة إلى أن استخدام دواء حمى الضنك، في هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين يشكون من صعوبة في التنفس بعد ذلك، وعند اختبار عينات منهم مرة أخرى، تأكدت إصابتهم بالفيروس.

والجدير بالذكر أنه رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على بدأ ظهور فيروس كورونا الجديد بمدينة ووهان الصينية، وتفشي وانتقال العدوى لأكثر من 100 دولة، وتسجيل آلاف الوفيات، إلا أنه حتى الآن لم يتوصلوا لعلاج ليضع حد لانتشار هذا الفيروس المميت.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ليصل إلى 114457 حالة، في حين سجل وفاة 4026 شخصًا، ووصل من تم شفهم من الفيروس 64014 حالة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن خطة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة لمواجهة انتشار الفيروس، موضحا أن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا.
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