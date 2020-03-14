الطالع الفلكي السّبت 14/3/2020..عِلاقَات سَيّئَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الواحدة و 9 دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثّالثة و10 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 5 برمهات قبطى ، 14 آذار رُومى، 20 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عايْزَة إيه دِلوأتِى؟ (خدمة صُغَيّرَة) -مَبَشْرَبُوش.(محمّد عوض من فيلم أكاذيب حوّاء-1969)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للحُوت - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من الدّلو للحُوت فى الثامنة و 23 دقيقة صباحاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل للحَمَلْ فى الرّابعة و 53 دقيقة عصر 13 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الحُوت (تنتقل للحَمَلْ فى 13 أبريل)

(عطارد) ----- فى الدّلو (ينتقل للحُوت 7 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ (تنتقل للثّور فى 28 مارس)

(القمر) ------ فى العقرب (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى القوس (ينتقل للجدى فى 22 مارس)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للجدى فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





برج الحوت يُمثل إنتهاء الشتاء ونهاية دورة الزودياك، الإستعداد والتحضير للدورة الجديدة من حياتك مع تفتح الزهور وبداية مُوسم التزاوج فالحوت الآن على وشك الوصول لنهاية رحلته فى المحيط لمحطة وصوله التى يعرفها عن طريق البوصلة الرّبّانية التى خلقها الله تَعَالى بداخله و مُستعد للتزاوج وإلتهام الطعام لتعويض حرمان الشهورالماضية فى الجزء الدافئ من المحيطات البعيدة ، رغم الضيق من المُحاولات السابقة الفاشلة إلا أننا غالباً ما نجد المفتاح الصحيح لفتح قفل عنيد يكون آخر مفتاح فى سلسلة المفاتيح ،لا تتثاقل إن تمّت دعوتك من شقيقتك لجلسة عائليّة مُعَدّة سلفاً فلا تعرف ربما كانت فتاة أحلامك فى إنتظارك.





برج الحوت يرمز لنهاية وبداية ، فبرج الحُوت هو الجسر بين نهاية الأبراج وبداية دورة جديدة فريش من الأبراج مع بُرج الحَمَلْ فأنت تُنهى علاقة عاطفيّة أو وظيفة لاتناسبك لتبدأ علاقة أو وظيفة أخرى فى مكان جديد ، كما أنه الجسر بين الخيال والواقع فأنت تُخطط فى خيالك لمشروعك التجارى أوفيلمك السينمائى لتبدأ مع بُرج الحمل فى إخراج خيالك لأرض الواقع لذا تأكد أن مشاريعك التى تُفكر فيها قابلة للتطبيق وتناسب مُجتمعك.





بُرج الحُوت يدعم تشميع الإتفاقات السابقة أوالإنفصال عن شراكات لم تعد مُجدية ، تنظيف أدراج مكتبك والتخلص من الخردة ، تنظيف نفسك وملابسك ومنزلك ، التخلص من/إنهاء/الإنفصال عن عادات وعلاقات سيئة/رفقة السوء ، فرصة لعثور فتاة على عريسها والعريس على عروسة الأحلام بعد رحلة طويلة من البحث، والحظ بجانبك بمشيئة الله تَعَالى دون شك طالما بالحلال.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إنجاح علاقتك العاطفية الحالية يتوقف جزء كبير منه على عدم سماحك لذكريات أو علاقات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.





برج الثور: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف معدن الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الجوزاء: تمسّك بالضوابط الأخلاقيّة والتّقاليد ،إبتعد عن مناطق الشّبهات أو تعريض نفسك للزّلَلْ ، أو التورّط فيما قد يُخفّض من إحترامك لنفسك.





برج السّرطان: كلمة طيبة واحدة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكر ذلك عند الوساطة لإصلاح متخاصميْن أوتهدئة الخواطرلشخص يهمّك.





برج الأسد: إن كنت تعتقد أنك ضحيّة لجرح عاطفى غائرفاقطع النّحيب واستجمع نفسك وقف على قدميْك ، وابحث لنفسك عن فرصة جديدة وحياة جديدة.





برج العذراء: فحص التوافه من إختصاصك وهذا مفيد إن واتتك الفرصة لعقد تجارى أو حتى فرصة زواج أو شراكة تجاريّة ، درهم وقاية.





برج الميزان: أقل وأتفه المشكلات تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمسّك بالواقعية والحلول المنطقيّة وإتباع الحكمة والعقل بعيداً عن الخواطر.

برج العقرب: إحترس أن تتورّط فى سلع جوفاء باهظة أوقروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها ، وفّر قرشك الأبيض.





برج القوس: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجدى: مهما كان حجم همومك فلا تستعرض مشاكلك الأسرية أمام الآخرين فهذه النوعيّة من المشاكل ليست للإستشارة أو للعرض العلنى.





برج الدّلو: عنادك قد يتسبب لك فى خسائر ، إستمع لرأى كبار السّن فى الأسرة ولا تتخذ أى قرار وأنت غاضب مُشوّش العقل أو تحت تأثير عاطفة مُرتفعة.





برج الحوت: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أنك موعود بأفكار جديدة إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.