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عمل فني جديد يجمع سيد رجب وزينة.. تعرف على التفاصيل

السبت 14/مارس/2020 - 12:14 ص
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زينة
زينة
مي مرسي
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أثارت زينة الجدل بصورة تجمعها مع الفنان سيد رجب وهي تحضنه، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت زينة تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة: "كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب"، وتوقع بعض الجمهور أنه عمل جديد يجمعهم سويا حيث تفاعل أحد الجماهير قائلا: "راجل محترم جدا مبروك أكيد عمل جديد مع بعض" ولكن البعض الآخر من الجمهور كان ظنه سئ حيث قال أحدهم "اده جواز ده ولا اي".

وتصور زينة هذه الأيام لقطاتها من مسلسلها الجديد "جمع سالم" والذي يشاركها في بطولته عدد من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ومحمد علاء وملك قورة وهو تأليف محمد نايروإخراج إيمان حداد ومن المقرر طرح المسلسل في السباق الرمضاني المقبل لعام2020 ويستمر تصويره خلال شهررمضان لضيق الوقت.

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل "ممنوع الإقتراب والتصوير" والذي شارك في بطولته فتحي عبد الوهاب ونسرين أمين ومي القاضي وهو تأليف محمد الصفتي وتم عرضه في عام 2018.
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