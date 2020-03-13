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لوكسمبورغ تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:55 م
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علم لوكسمبورغ
علم لوكسمبورغ
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة في لوكسمبورغ بوليت لينرت، مساء اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في بلادها.

وقالت لينرت: إن "الضحية هي امرأة عمرها 94 سنة، وتوفيت بعد أن كانت بحالة خطرة لمدة أيام، فيما تم تأكيد 34 إصابة بفيروس كورونا في لوكسمبورغ".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

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الكلمات المفتاحية

لوكسمبورغ كورونا فيروس كورونا

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