الكهرباء: "محدش هيروح غير لما نوصل التيار للجميع"

نعى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وفاة أحد الفنيين في محافظة الوادي الجديد أثناء إصلاحه عطل في أحد الأعمدة بسبب موجة الطقس السيئ، معقبا: "مثال لجدعنة المصريين والعاملين في شركة الكهرباء".





وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كافة فرق الطوارئ بالوزارة مازالت تعمل تحت الظروف الصعبة لإعادة التيار الكهربائي، لافتا إلى أن وزير الكهرباء تفقد عدد من مراكز التحكم في أكتوبر والشيخ زايد.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هطول الأمطار الشديدة أدى إلى غمر للمهمات الكهربائية في مناطق متفرقة، وهو ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي، متابعا: "محدش هيروح غير لما الكهرباء توصل للجميع".



