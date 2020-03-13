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الكهرباء: "محدش هيروح غير لما نوصل التيار للجميع"

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:39 م
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وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
هدى عبدالرازق
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نعى الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وفاة أحد الفنيين في محافظة الوادي الجديد أثناء إصلاحه عطل في أحد الأعمدة بسبب موجة الطقس السيئ، معقبا: "مثال لجدعنة المصريين والعاملين في شركة الكهرباء".

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن كافة فرق الطوارئ بالوزارة مازالت تعمل تحت الظروف الصعبة لإعادة التيار الكهربائي، لافتا إلى أن وزير الكهرباء تفقد عدد من مراكز التحكم في أكتوبر والشيخ زايد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هطول الأمطار الشديدة أدى إلى غمر للمهمات الكهربائية في مناطق متفرقة، وهو ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي، متابعا: "محدش هيروح غير لما الكهرباء توصل للجميع".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.


وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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