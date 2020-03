فيروس "كورونا" يتسبب في تأجيل 20 فيلمًا عالميًا

يجتاح العالم في عام 2020، فيروس خطير وهو الكورونا، الذي انتشار في كافة دول العالم، لم يعرف له سبب حتى الآن، لكنة يعد أخطر من الأسلحة النووية بتطوراتها، حظرت التجوال في عديد من المدن الكبيرة، وأغلقت 70 ألف دار عرض سينمائي في البلاد منذ يناير، كما أحدث خللًا في السوق العالمية، بعدما تسبب في غلق المسارح في إيطاليا وكورويا والصين، وهم أكبر ثان سوق أفلام في العالم بعد الولايات المتحدة.



وتأتي في هذة السلسلة حصر للأفلام التي تم تأجيلها، لحين الأنتهاء من فيروس الكرونا، بعضها تحدد موعده والبعض الأخر لم يتم تحديد شهر بعينه وتأتي الأفلام العالمية كالتالي: فيلم No Time To Die من شهر إبريل لشهر نوفمبر، وفيلم A Quite place، وفيلم Fast and Furious 9، وفيلم Peter Rabbit 2، وفيلم النسخة الحية الشهير Mulan حيث كان من المقرر عرضه في ٢٦ مارس، بالإضافة إلى فيلم Antlers، وفيلم The Artist’s Wife، وفيلمBlue Story، وفيلم The Lovebirds، وفيلمnew Mutants الذي تم تأجيلة للمرة الرابعة لكن لموعد سيتم تحديده لاحقا حيث كان مقرر عرضه في ٣ إبريل، وانتهي بفيلم The trust.



والجدير بالذكر أن فيروس الكرونا تسبب في حالة شلل على مستوى العالم، حيث تم تأجل حفل الفنان وائل كفوري، والذي كان مقررًا إقامته في لندن يوم 22 مارس، وأغلقت ديزني لاند بكاليفورنيا للمكرة الرابعة في تاريخه، وكذلك تم إيقاف إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "morning show" مؤقتا، وتقرر بث برنامج "The Late Show" و "The tonight Show" وغيرها من البرامج المشابهة لكن بدون حضور جمهور مباشر في الأستديو.



ويشار إلى أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في الدول الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا، حيث أغلقت المدن على مواطنيها، ولايستطيع أحد الدخول أو الخروج منها، وحتى أن شوارعها أصبحت شبه خالية، بسبب الحجر المنزلي الذي دعت إليه الحكومة.