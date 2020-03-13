Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس "كورونا" يتسبب في تأجيل 20 فيلمًا عالميًا

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:59 م
Advertisements
افلام عالمية
افلام عالمية
شيماء يونس
Advertisements
يجتاح العالم في عام 2020، فيروس خطير وهو الكورونا، الذي انتشار في كافة دول العالم، لم يعرف له سبب حتى الآن، لكنة يعد أخطر من الأسلحة النووية بتطوراتها، حظرت التجوال في عديد من المدن الكبيرة، وأغلقت 70 ألف دار عرض سينمائي في البلاد منذ يناير، كما أحدث خللًا في السوق العالمية، بعدما تسبب في غلق المسارح في إيطاليا وكورويا والصين، وهم أكبر ثان سوق أفلام في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتأتي في هذة السلسلة حصر للأفلام التي تم تأجيلها، لحين الأنتهاء من فيروس الكرونا، بعضها تحدد موعده والبعض الأخر لم يتم تحديد شهر بعينه وتأتي الأفلام العالمية كالتالي: فيلم No Time To Die من شهر إبريل لشهر نوفمبر، وفيلم A Quite place، وفيلم Fast and Furious 9، وفيلم Peter Rabbit 2، وفيلم النسخة الحية الشهير Mulan حيث كان من المقرر عرضه في ٢٦ مارس، بالإضافة إلى فيلم Antlers، وفيلم The Artist’s Wife، وفيلمBlue Story، وفيلم The Lovebirds، وفيلمnew Mutants الذي تم تأجيلة للمرة الرابعة لكن لموعد سيتم تحديده لاحقا حيث كان مقرر عرضه في ٣ إبريل، وانتهي بفيلم The trust.

والجدير بالذكر أن فيروس الكرونا تسبب في حالة شلل على مستوى العالم، حيث تم تأجل حفل الفنان وائل كفوري، والذي كان مقررًا إقامته في لندن يوم 22 مارس، وأغلقت ديزني لاند بكاليفورنيا للمكرة الرابعة في تاريخه، وكذلك تم إيقاف إنتاج الموسم الثاني من مسلسل "morning show" مؤقتا، وتقرر بث برنامج "The Late Show" و "The tonight Show" وغيرها من البرامج المشابهة لكن بدون حضور جمهور مباشر في الأستديو.

ويشار إلى أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية بعد الصين في الدول الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا، حيث أغلقت المدن على مواطنيها، ولايستطيع أحد الدخول أو الخروج منها، وحتى أن شوارعها أصبحت شبه خالية، بسبب الحجر المنزلي الذي دعت إليه الحكومة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام اليو الحجر المنزلي افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 10 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة: السيول مستمرة في هذه المناطق

منذ حوالي 3 ساعات

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ ساعتين

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

دارسي كاردين أول الواصلين للسجادة الزرقاء بحفل "اختيار النقاد"

"Once Upon a Time in Hollywood" يحصد جائزة أفضل سيناريو أصلي في حفل"اختيار النقاد"

فيلم LITTLE WOMEN يحصد جائزة أفضل تصميم أزياء من جوائز BAFTA 2020

فيلم "JOJO RABBIT" يحصد جائزة أفضل سيناريو مقتبس من جوائز BAFTA 2020

"Once Upon a Time in Hollywood" يفوز بجائزة أفضل ديكور في حفل Oscars 92nd

"Little Women" يحصل على جائزة أفضل "تصميم أزياء" في حفل الأوسكار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:30 م

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

08:53 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

08:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status