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نور محمود لـ"الفجر الفني": شُرفت بالعمل "في كل أسبوع يوم جمعة".. وأتمنى تكرار التجربة

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:36 م
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نور محمود
نور محمود
ريهام كمال
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كشف الفنان نور محمود، عن سعادته بنجاح مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي عُرض على أحد المنصات الرقمية، وتمنى إعادة التجربة مرة أخرى.

وقال نور محمود، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": إنه سعيد جدًا بردود الأفعال على مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" ولم يكن يتوقع المشاهدة العالية لأنه مشفر وليس على النطاق الأوسع للتلفاز.

وتابع "محمود": وجدت ردود الأفعال كبيرة جدًا ونسب المشاهدة عالية، ومن أكثر التجارب التي سعدت وشُرفت بالعمل بها سواءً مع محمد شاكر خضير، أو النجوم الذين شاركت معهم جميعًا، وأتمنى من الله تكرار هذه التجربة.

مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منه شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبد العزيز مخيون، رشدي الشامي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وعُرض على إحدى المنصات الرقمية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقة الأولى وأصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعى.

تدور أحداث "في كل أسبوع يوم جمعة"، حول حول فتاة "تدعى نور" تعيش مع والدها رشدى الشامي ووالدتها عارفة عبد الرسول، ولديها شقيقها خالد أنور، وشقيقتها "مي الغيطى"، ومع بدء الحلقة الأولى تتفاجأ عائلتها بموتها، وتبدأ العائلة فى مراسم دفن الجثمان، وأثناء صلاة الجنازة عليها، نجد ثرثرة أهل الحارة عليها، والدعوات بعدم الصلاة على الجثمان، لنجد مشاعر قاسية عن البشر حتى فى حالة الموت، ومع تصاعد الأحداث.
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