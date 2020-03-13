Advertisements
Advertisements
Advertisements

ادهم نابلسي يحقق 20 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "بتعرف شعور"

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:27 م
Advertisements
ادهم نابلسي
ادهم نابلسي
الفجر الفني
Advertisements
حققت أغنية "بتعرف شعور" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا،  حيث اقتربت من 20 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع  .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".

أغنية "بتعرف شعور" من كلمات الشاعر علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام اليو افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حقيقة هروب أسد من سيرك بمصر الجديدة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 13 مارس: ميسي في الحجر الصحي.. خسائر صادمة للبرسا بسبب كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 16 ساعة

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة: السيول مستمرة في هذه المناطق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لم نطلق التنين.. توضيح عاجل من الأرصاد الجوية: هذا ما ننتظره

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد رشاد تريند على اليوتيوب بأغنية "إحساسى"

تعرف على عدد مشاهدات "إحساسي" لـ محمد رشاد عبر "يوتيوب" (فيديو)

كلمات أغنية "هو الحب" لأدهم النابلسي

عمرو دياب يتصدر تويتر بـ"تحيرك" (صورة)

"انا بعشقك يا مصر".. تركي آل الشيخ يهدي المصريين كليب جديد بصوت الهضبة

"انا بعشقك يا مصر".. تركي آل الشيخ يهدي المصريين كليب جديد بصوت الهضبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:12 م

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

08:53 م

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

08:58 م

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

08:33 م

أخبار ريال مدريد اليوم.. مفاجأة بشأن مستقبل زيدان ونجم الملكي يعود من جديد ولاعبان من العيار الثقيل في الطريق

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status