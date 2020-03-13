ادهم نابلسي يحقق 20 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "بتعرف شعور"

حققت أغنية "بتعرف شعور" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من 20 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".





أغنية "بتعرف شعور" من كلمات الشاعر علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.