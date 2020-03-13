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ادهم نابلسي يحقق 20 مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "بتعرف شعور"
الجمعة 13/مارس/2020 - 11:27 م
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الفجر الفني
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حققت أغنية "بتعرف شعور" لـ أدهم نابلسي، نجاحا كبيرا، حيث اقتربت من 20 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "بتعرف شعور لمّا .. تلتقي صدفة بحدا .. ما بيشبه حدا .. لما فجأة تموت العجقة .. و وحدك تشوفا هدا .. مش عم بقدر افهم .. احساسي شو عم يعمل .. كلّما بقرر وقّف .. عم لاقي حالي مكمّل .. حالة ضياع .. احساسي بدو يرحلا .. و ما فيني قلو رجاع ..لأني بحبّا".
أغنية "بتعرف شعور" من كلمات الشاعر علي المولى وألحان وتوزيع أدهم نابلسي.
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