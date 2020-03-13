ارتيتا | أول تعليق من مدرب آرسنال بعد إصابته بـ"فيروس كورونا"

قام مايكل ارتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، بنشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، لطمأنة جمهوره عقب إعلان الجانرز إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحرص ارتيتا على توجيه رسالة لجمهوره عبر التغريدة التي نشرها عبر صفحته بموقع "تويتر"، قائلًا: " شكرا على رسائلكم ودعمكم، أشعر أنني أفضل بالفعل، كلنا نواجه تحديًا كبيرًا وغير مسبوق، صحة الجميع هي كل ما يهم الآن، لاتخاذ القرارات الصحيحة".

وكان نادى آرسنال قد أعلن إصابة ارتيتا بفيروس كورونا عبر بيان تم نشره أمس الخميس، جاء فيه: "خضع مايكل ارتيتا مدرب الفريق لفحوصات فيروس كورونا بعد شعوره بالمرض والضعف منذ عدة أيام، وجائت نتيجة التحاليل إيجابية اليوم لذلك سيلزم المنزل، وسيتم عزله هو وكل من تعامل معه للتأكد من سلامة الجميع وأفراد الأسرة".





وأضاف بيان آرسنال: "وسيتم وضع جميع اللاعبين في عزل ذاتي كنوع من الحيطة والحذر من أجل الاطمئنان على سلامة الجميع، ولكن نتوقع أن يعود الأشخاص الذين لم يكن لديهم اتصال واضح مع ارتيتا إلى العمل في أقرب وقت ممكن".





وقال راؤول سانليهي، رئيس نادي آرسنال: "كل ما يهم النادي في الوقت الحالي هو سلامة مايكل ارتيتا وباقي اللاعبين والتركيز على أن يكونوا في سلام ووضع جيد، ولكن يبدو أننا لن نلعب عدد كبير من المباريات القادمة حتى تستقر الأمور في النادي، لأن الصحة تأتي في أولوية كل شيء".