كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للعالم بشأن فيروس كورونا

وجه كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي ونجم منتخب البرتغال، رسالة لجماهير كرة القدم حول العالم، بعد التطور الخطير لفيروس كورونا الجديد، الذي بدأ بالانتشار في القارة الأوروبية، وتأثيره على الأحداث الرياضية.



وقال رونالدو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العالم يمر بلحظات صعبة جدًا، ويجب أن يكون هناك أقصدي درجات العناية والأهتمام من قبل الجميع بكل مكان".



وتابع كريستيانو قائلًا: "أتحدث معكم كأب وابن وليس لاعب كرة قدم، كشخص مهتم بآخر التطورات التي تحدث في العالم أجمع، ومن الضروري جدًا أن نتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية والمختصين حتي تمر تلك الأزمة".



وأضاف كريستيانو: "حماية البشر هي أهم شيء في العالم، وأعلن تضامني مع كل شخص تسبب المرض في فقدان شخص قريبًا له، وسأدعم كل من يحارب هذا المرض مثل زميلي روجاني".



واختتم رونالدو تغريدته برسالة مؤثرة وداعمة لكل من يخاطر بحياته من أجل مساعدة الآخريين، قائلًا: "أرسل دعمي الكامل أيضًا لأولئك الأطباء والصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل المساعدة في إنقاذ الآخرين".

