أسعار النفط تسجل أسواء أداء منذ 2008.. و"برنت"يقترب من مستويات 30 دولار للبرميل

ختمت أسعار النفط يوم الجمعة أسوأ أسبوع لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، متأثرة بتفشي فيروس كورونا وجهود السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، وحلفائها لإغراق السوق بمستويات قياسية من المعروض.





وتعرض النفط لصدمات العرض والطلب مع تأهب المنتجين في أنحاء العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.





ويضخ كبار منتجي النفط مزيدا من الخام في السوق في وقت يشهد انهيار الطلب.

وقال جولدمان ساكس إنه أصبح يتوقع فائضا قياسا من النفط قدره ستة ملايين برميل يوميا بحلول ابريل نيسان، في سوق عالمية تستهلك عادة نحو 100 مليون برميل يوميا.

وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن خطط لدعم الاقتصادات الآخذة بالضعف، لكن خام برنت نزل 25 بالمئة على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وارتفع برنت، يوم الجمعة، 63 سنتا ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 23 بالمئة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 2008. وارتفع غرب تكساس 23 سنتا ليغلق على 31.73 دولار للبرميل، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 33.87 دولار