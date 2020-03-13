ترامب: "جوجل" تعمل حاليًا على تطوير موقع لتسهيل اختبارات كورونا





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن "شركة جوجل الرائدة في مجال التكنولوجيا، تعمل في القوت الحالي على تطوير موقع إلكتروني، سوف يسهل على الأمريكيين إجراءات الفحص الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".





وأوضح ترامب، أن الموقع الجديد سيحدد للأمريكيين قابلية إجراءهم اختبارات الإصابة بالفيروس أم لا، إلى جانب تحديد لهم أماكن الاختبار.





وتابع: " غوغل ستسا عد في تطوير موقع على شبكة الإنترنت، يتم تنفيذه بسرعة كبيرة لتحديد ما إذا كان الاختبار مضمونا، كما أنه سيسهل من الوصول إلى مواقع اختبارات الإصابة بفيروس كورونا"، موضحاً أن هناك 1700 شخصا من "غوغل" يعملون حاليا على مشروع الموقع الإلكتروني، مشيرا إلى أنهم حققوا تقدما مذهلا فيه.





كما ​أعلن ترامب، مساء اليوم، فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وأوضح خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.





هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.





ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.





ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.



