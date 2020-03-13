أخبار الزمالك اليوم الجمعة 13 مارس: نجم الفريق يقترب من دجلة.. فرمان ناري بعد تأجيل مباراة المصري.. تحديد بديل طارق حامد

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة ١٣ مارس العديد من الأخبار والأنباء الهامة والمثيرة داخل جدران النادي الأبيض أبرزها اقتراب نجم الفريق من وادي دجلة و أول فرمان عقب تأجيل مباراة الفريق ضد المصري وتحديد بديل طارق حامد في الفريق وغيرها من الأخبار الهامة.









بشير التابعي: أبو تريكة تم عرضه على الزمالك ورفض.. وتأخير بركات أفشل الصفقة

فجر بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد أن محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، تم عرضه على القلعة البيضاء ورفض.





وتابع التابعي خلال لقائه عبر برنامج اللعيب: "مجلس إدارة نادي الزمالك رفض التعاقد مع أبو تريكة بعدما عرض عليه".





وأكمل: "مع احترامي لمحمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، أتعرض على نادي الزمالك وكمال درويش رفض ضمه".





نجم الزمالك يقترب من دجلة

اقترب صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد عنتر، من الانتقال لنادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدي محمد عنتر رغبته بالانتقال لوادي دجلة، بسب قلة مشاركاته مع الزمالك طوال الفترة الماضية تحت قيادة كارتيرون.





الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التعاقد مع لاعب خط وسط فريق وادي دجله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يرغب نادي الزمالك في ضم محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط فريق وادي دجلة نهاية الموسم الجاري.





أول فرمان من الزمالك بعد تأجيل مباراة المصري

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك رفع الحمل البدني للاعبين بعد تأجيل مباراة المصري البورسعيدي التي كان مقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري قبل أن يتم تأجيلها بسبب ظروف الطقس.





ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامج خاص لكل اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا في الفترة الماضية برفع الحمل البدني لهم للوصول إلى الفورمة المثالية وتعويض عدم خوض لقاءات.





الزمالك يحدد بديل طارق حامد في الموسم المقبل

اقترب نادي الزمالك من حسم أولي صفقاته الصيفية خلال الفترة الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، استعدادًا للموسم الكروي المقبل.





ونجح نادي الزمالك في الإتفاق بشكل مبدئي مع نادي وادي دجلة على التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب الفريق الدجلاوي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مفاوضات النادي مع اللاعب خلال الساعات الماضية.





موقف الزمالك من عروض الراحلين

أجل مسئولو نادي الزمالك مناقشة العروض الخاصة ببعض لاعبي الفريق لنهاية الموسم الجاري بسبب ضغط اللقاءات خلال الفترة المقبلة والارتباط بمباريات صعبة وهامة.





وفضل مسئولو الزمالك عدم فتح الملف أو مناقشة أي عرض من الأساس إلا بعد نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا بعد تأهل الفريق للدور نصف النهائي وملاقاة الرجاء المغربي مايو المقبل وإرتفاع أسهم طموحات الجميع بحصد اللقب القاري.





موقف الزمالك من استمرار شيكابالا مع الفريق

استقر مسئولو نادي الزمالك، على إقناع محمود عبد الرازق شيكابالا بالاعتزال في نهاية الموسم الحالي، ثم عرض منصب إداري بالفريق والنادي.





ويرفض مسئولو القلعة البيضاء فكرة استمرار اللاعب لموسم أخر، خاصة في ظل تراجع اللاعب بشكل كبير، وعدم مشاركته بشكل أساسي في العديد من المباريات، وتراجع المردود البدني له.





الزمالك يحضر كاسونجو لمباراة الرجاء

ذكرت تقارير صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق ينوي تطبيق مبدأ المداورة في مركز رأس الحربة للفريق خلال الفترة المقبلة.





واستقر كارتيرون على تحضير الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال مباريات الدوري المصري الممتاز القادمة، من أجل تجهيزه لموقعة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





الزمالك يكافىء كارتيرون بهذا القرار

ذكرت مصادر مقربة من نادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض استقرت على بقاء المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون مع الفريق حتى الموسم المقبل.





وأضافت المصادر، أن كارتيرون سيبقى مع الزمالك حتى لو لم يتوج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.





موعد مباراة نادي الزمالك اليوم

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة يوم الخميس ١٩ مارس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



