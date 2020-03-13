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إنبي يدخل المنافسة على ضم نجم القسم الرابع في الصيف

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:12 م
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انبي
انبي
حسام مجدي
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دخل نادي إنبي المنافسة على ضم واحد من نجوم دوري الدرجة الرابعة المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

إنبي يستهدف ضم نجم الفراعنة سبورت

وأكد وليد سماكة رئيس نادي الفراعنة سبورت الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة أن يوسف علاء مهاجم الفريق لديه العديد من العروض المقدمة لضمه في الصيف القادم.

وأشارت رئيس نادي الفراعنة أن نادي إنبي هو الأقرب حتى الآن لضم يوسف علاء في الصيف القادم بعد أن تقدم النادي البترولي بعرض رسمي لضم اللاعب.

منافسة من إف سي مصر لضم يوسف علاء

كما كشف وليد سماكة في تصريح خاص لموقع "الفجر" أن نادي إف سي مصر هو الأخر تقدم بعرض لضم يوسف علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ولكن النادي لازال يدرس العروض المقدمة إلي اللاعب قبل حسم موقفه النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ترتيب نادي إنبي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٥ نقطة من أصل ١٨ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

مشاركات يوسف علاء مع نادي الفراعنة سبورت هذا الموسم

وقد شارك يوسف علاء في ١٢ مباراة حتى الآن مع نادي الفراعنة سبورت خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ١٣ هدف ولم يصنع أي هدف.
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