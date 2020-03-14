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محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل تفاصيل مواجهة الأمطار والطقس السيء

السبت 14/مارس/2020 - 05:31 ص
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هدى عبدالرازق
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قال اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية، إن كميات الأمطار التي تساقطت على المحافظة كانت ضخمة جدًا، وهناك تنسيق كبير مع الجهات المعنية لمواجهة آثار موجة الطقس السيىء.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك نحو 76 منزل في منطقة أبو صوير والقصاصين واجهوا أزمة بسبب سقوط الأمطار، حيث تم نقلهم إلى مراكز تدريب، ووفرت وزارة التضامن لهم الأغذية والبطاطن، حتى يتم إعادة تأهيل منازلهم.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن أهالي المحافظة التزموا بتوجيهات عدم النزول من المنزل إلا للضرورة، منوها بأن الحضانات بإحدى المستشفيات بالمحافظة تعرضت لأزمة صباح اليوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتم على الفور حل الأزمة بسبب عدم وجود كثافة مرورية فالشارع فكانت الحركة سريعة.

وأكد "فهمي"، أن ضغوطات المياه ستعود بشكل طبيعي إلى المحافظة على الساعة 12 صباحا، موضحا أنهم عندما يتلقون بلاغ بوجود عطل في الكهرباء يتم على الفور العمل على حله.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أعلن حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،  موضحا أن بلاده ستوقف حركة السفر مع أوروبا التي أصبحت البؤرة الجديدة لوباء فيروس كورونا.

وقال ترامب، إن المختبرات الخاصة ومطوري اللقاحات سيكونون قادرين على توفير 5 ملايين اختبار لفيروس كورونا في غضون شهر، لافتًا إلى أن إدارته خصصت 50 مليار دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في كافة الولايات الأمريكية.

يُذكر أيضا أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.
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