"الموارد البشرية" تنفي تعليق العمل بالقطاعات الحكومية بسبب كورونا

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، اليوم الجمعة، حقيقة صحة لما تردد عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.





وجاء ذلك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وردت الوزارة قائلة، إن ما جرى تداوله عن تعليق العمل في القطاعات الحكومية غير صحيح، متابعة أنه في حال صدور قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر موقع الوزارة.



