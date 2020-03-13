الرئيس الأمريكي يحسم الأمر بشأن إصابته بفيروس "كورونا"





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، على أنه لا يعاني من أي أعراض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) على الإطلاق .





هذا وجاء رد "ترامب" على سؤال خلال مؤتمر صحفي، عقد في وقت سابق من مساء بالبيت الأبيض، إن كان أصيب بالعدوى، عقب لقائه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي ثبت عدم إصابته بالفيروس.





وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ أي إجراءات احترازية بعد اجتماعه بولسونارو، قال ترامب ، "لا"، مضيفاً "ليس لدينا أعراض على الإطلاق، وكما تعلمون، فقد أظهرت نتائج فحص بولسونارو أنها سلبية".





كما ​أعلن ترامب، مساء اليوم، فرض حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وأوضح خلال إعلانه حالة الطوارئ، أن هذا القرار، بموجب قانون عام 1988، سيفتح الباب أمام تقديم المزيد من المساعدات الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التي قد تصل إلى 50 مليار دولار.





هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.



