تراجع قوي في أسعار الذهب وسط إحجام المواطنين عن شرائه

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعات حادة بقيمة 20 جنيه في الجرام، مع هبوط السعر العالمي بعد تسيل المستثمرون لاستثمارتهم في الذهب والأسهم، وإحجام عدد كبير من المواطنين عن شرائه.

وجاءت خسائر أسعار الذهب محليا بعد هبوط سعر الذهب عالميا بنحو 4.5% خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الذهب "عيار 21 قيراط" نحو 701 جنيه، وبلغ سعر الذهب "عيار 24 قيراط" نحو 824 جنيه للجرام، وانخفض سعر جرام "عيار 18 قيراط" إلى 618 جنيه، كما بلغ سعر "الجنيه الذهب" نحو 5768 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قوية منذ حدوث أزمة كورونا، مع اقبال المستثمرون على شرائه، حيث ارتفع إلى اعلى مستوياته في 9 شهور.