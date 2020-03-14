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أخ يقتل شقيقه لخلافهما على رفع مياه الأمطار ببني سويف

السبت 14/مارس/2020 - 02:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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تسبب الخلاف على رفع تجمعات مياه الأمطار، في مصرع شاب متأثرًا بطعنة سكين شقيقه، في مشاجرة بينهما، مساء الجمعة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة داخل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا باستقبال مستشفى بني سويف التخصصي "سيد ك.ع.م" 23 سنة، مقيم حارة عيد، متفرعة من شارع شافعي، متفرع من شارع صلاح سالم بمدينة بني سويف العاصمة، مصابًا بطعنة بآلة حادة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بقسم الاستقبال بالمستشفى. 

وبالانتقال والفحص، تبين أنه تلقى طعنة سلاح أبيض "سكين" بأيدي شقيقه "أحمد" خلال مشاجرة، نشبت بينهما بسبب خلافهما على رفع مياه الأمطار المتجمعة بين منزليهما بحارة عيد المتفرعة من شارع شافعي، بمدينة بني سويف، ونقله الأهالي للمستشفى في محاولة لإسعافه دون جدوى. 

وتم التحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وكتابة تقرير بأسباب الوفاة، وكذلك إخطار النيابة العامة للمعاينة.

وتمكنت قوة من مباحث قسم شرطة بني سويف، يقودها المقدم إبراهيم صفوت رئيس المباحث والرائد إسلام هديب، المعاون الأول لمباحث القسم من ضبط الجاني، والأداة المستخدمة في الواقعة.

يُذكر أن محافظة بني سويف، تشهد لليوم الثاني على التوالي، موجة من الطقس السيئ، بدأت منذ الخميس، بقرى ومراكز المحافظة، بتساقط الأمطار الغزيرة مصحوبة أتربة كثيفة أثرت على الطرق الصحراوية والزراعية، وكذلك موجة من الرعد والبرق، تسببت حدوث ماس الكهربائي ببعض أعمدة الإنارة والمنازل القديمة، ما دفع مسؤولي المحافظة لقطع التيار الكهربائي عن بعض القرى والمدن، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وتواصل سيارات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط وكسح المياه من الشوارع الرئيسية والمناطق التي بها تجمعات لمياه الأمطار، لتسيير حركة السير أمام المارة والسيارات، بعد أن أصيبت بالشلل التام، نتيجة تجمعات المياه والبرك الطينية، وأغلقت المحلات التجارية ومواقع الخدمات أبوابها، فيما أغلق الأهالي النوافذ بالمنازل والوحدات السكنية.
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