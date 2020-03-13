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واشنطن تعلن تسجيل 37 حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:47 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر
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أعلنت سلطات ولاية واشنطن، مساء اليوم الجمعة، أنها سجلت 37 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، موضحاً أن "إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا، ويمنح صلاحيات للمستشفيات".

وقال ترامب: نتوقع أن نتمكن من إجراء 5 ملايين فحص خلال الشهر المقبل، وقمنا بفتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة.

وتابع: أن "واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكداً على أنه "سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة"، لافتًا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) بالولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41، مشيرة إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وقالت مراكز الرقابة: إن "الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا، التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن".

كما يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.

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واشنطن كورونا فيروس كورونا

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