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شريف إكرامي يطالب بتأجيل الدراسة وتعليق أي نشاط بسبب كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:46 م
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شريف اكرامي
شريف اكرامي
الفجر الرياضي
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طالب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بضرورة تعليق أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية خاصة المدارس والجامعات.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ادراك أولويات المرحلة مسئولية كل صانع قرار في هذا البلد فلا مجال للحديث عن أي شيء عندما يتعلق الأمر  بحياة البشر وصحتهم".

وأضاف :"تأجيل الدراسة في المدارس و الجامعات لفتره و إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشريه أصبح ضروري،العالم و نحن جزء منه يبادر لمواجهة الازمه،الأمر ليس خياراً الآن بل اجباراً".

وكانت العديد من البدان قامت بتعليق النشاطات الرياضية بها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة المئات من الأشخاص حول العالم.

شريف إكرامي يطالب بتأجيل الدراسة وتعليق أي نشاط بسبب كورونا
شريف إكرامي يطالب بتأجيل الدراسة وتعليق أي نشاط بسبب كورونا
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شريف إكرامي رياضة تاجيل الدراسه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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