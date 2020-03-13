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"كورونا" يتسبب في إنعقاد قمة رباعية عن بُعد

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:35 م
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ميركل وأردوغان وجونسون وماكرون
ميركل وأردوغان وجونسون وماكرون
وكالات
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ستعقد قمة رباعية عن بعد، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

ولفتت الأناضول إلى أن "قمة أردوغان وماكرون وميركل وجونسون المزمعة في 17 مارس ستعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بسبب كورونا".

وكان من المقرر أن يناقش الزعماء خلال القمة المزمعة الثلاثاء القادم في إسطنبول قضية اللاجئين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويشار إلى أن الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، تجاوزت 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

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