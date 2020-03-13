Redmi Note 9 Pro | تعرف على مواصفات هاتف (شاومي ريدمي نوت 9 برو) الجديد وأسعاره ومميزاته وعيوبه (التفاصيل الكاملة)

تصدر هاتف شاومي الجديد Redmi Note 9 Pro، محرك بحث جوجل "تريند السعودية"، اليوم الجمعة الموافق 13/3/2020، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم كل ما تريدون أن تعرفوه عن هذا الهاتف.





وطرحت شاومي أحدث هواتفها من سلسلة النوت Redmi Note 9 Pro و Redmi Note 9 Pro Max من الفئة المتوسطة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الفئة العادية من الهاتف بخلاف الأعوام السابقة، حيث تأتي فئة "البرو" بإمكانيات أفضل من الإصدارات السابقة.





وقامت شركة شاومي الصينية، بالإعلان عن أحدث هواتفها Redmi Note 9 Pro من الفئة المتوسطة، ويملك هذا الهاتف العديد من المواصفات الرائعة التي سنسردها لكم في السطور التالية، وسنُعرفكم أيضًا على مميزاته وعيوبه وأسعاره، تابعونا.





مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 9 Pro

- يأتي هاتف Redmi Note 9 Pro بأبعاد 165.75×76.68×8.8 ملم، مع وزن 209 جرام.





- يدعم الراديو الـ Fm، كما يدعم الـ IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية.





- يدعم هاتف Redmi Note 9 Pro شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.





- يدعم Redmi Note 9 Pro شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.





- الخامات المستخدمة في تصنيع هاتف Redmi Note 9 Pro تأتي من الزجاج مع إطار من البلاستيك، كالمعتاد في سلسلة النوت من شاومي مؤخرًا، بالإضافة إلى أن الهاتف طارد لقطرات الماء الخفيفة.





- الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة حيث تأتي الشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل، والشاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، وهي بمعدل كثافة بكسلات 395 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس، وتدعم الشاشة أكثر من وضع مثل الـ Sunshine mode والـ Night mode مع إمكانية التحكم في درجة حرارة اللون كما يمكنك إلغاء زر التحكم واستخدام الايماءات بدلاً من ذلك، بالإضافة لدعم الشاشة إلى وضع الـ Dark Mode.





– هاتف Redmi Note 9 Pro يأتي بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية، كالتالي -





* الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت.

* الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت.

* الذاكرة الصلبة تأتي من نوع UFS 2.1، والذاكرة العشوائية تأتي من نوع LPDDR4x.

* يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت بمنفذ منفصل.





– أما عن الأداء فيأتي بمعالج كوالكم الجديد في الفئة المتوسطة، حيث يأتي من نوع Snapdragon 720G بتكنولوجيا الـ 8 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 618، والمعالج يقدم أداء جيد فهو نفس معالج Realme 6 Pro، ولكنه ليس أقوى من الـ Helio G90T وخاصةً في الألعاب.





– الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما تدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية مع دعم الكاميرا للتصوير الـ Slow Motion بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية.





– يدعم الهاتف Redmi Note 9 Pro الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف سواء في التحدث أو التسجيل أو التصوير.. إلخ.





– الكاميرا الخلفية تأتي بـ 4 كاميرات، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL Bright GM2 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، أما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتصوير المايكرو، والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.





– الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية، كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية، كما يدعم الـ Slow Motion بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطار في الثانية.





– يدعم هاتف Redmi Note 9 Pro منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.





– البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE.





– يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي "GPS"، كما يدعم أيضًا أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC.





– يأتي الواي فاي بترددات الـ a/b/g/n/ac، بالإضافة لدعمه إلى كلًا من الـ Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.





– وسائل الأمان يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock.





– يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.





– يدعم الهاتف منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.





– أما عن منفذ الـ USB فيأتي الهاتف من نوع الـ Type C.





– البطارية تأتي بسعة 5020 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 18 واط.





– الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة شاومي الـ MIUI 11.



