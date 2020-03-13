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التعليم تتيح رابطا لطلاب أولى ثانوى للتدريب على الامتحان الإلكترونى

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:44 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتدريب طلاب الصف الأول الثانوي علي الامتحان التجريبي والذي سيبدأ يوم ٢٢ مارس الجاري والرابط هو ‏http://moe.gov.eg/edu2/index.html

وقالت الوزارة : "علي جميع الطلاب الدخول علي هذا الرابط على موقع الوزارة للتدريب علي نظام الأسئلة الجديد في الامتحانات الإلكترونية".

وأنهت التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الاستعدادات الخاصة بها لامتحانات مارس التجريبية للصف الأول الثانوي، التي من المفترض أن تكون على "التابلت"، وتبدأ في 22 مارس وتنتهي في 2 أبريل.

وقالت مصادر بالوزارة في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إنها انتهت من تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على "التابلت" في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، وأصبحوا مؤهلين للتعامل معه.

وأكدت المصادر أن طلاب الصف الثاني الثانوي، شاركوا في تدريب زملائهم من الصف الأول الثانوي، للتعامل مع "التابلت"، وكانت أبرز هذه المدارس مدرسة السعيدية الثانوية بمحافظة الجيزة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت تفاصيل امتحان مارس التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل المقبل، وبنظام الكتاب المفتوح، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس في مادة اللغة العربية، ويوم 23 مارس في مادة اللغة الأجنبية الأولى و24 مارس في الأحياء، و25 مارس في الجغرافيا و26 مارس في اللغة الأجنبية الثانية، و29مارس في الرياضيات و30 مارس في الفلسفة والمنطق، و21مارس الفيزياء و1 ابريل التاريخ و2 أبريل الكيمياء.
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الكلمات المفتاحية

طلاب الصف الأول الثانوي التعليم الامتحانات الإلكترونية

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