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ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ22

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:42 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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انتهت منافسات الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعودي عقب انتهاء الجولة الـ22:-

وفقد الهلال نقطتين بعدما تعادل أمام مضيفه ضمك، بهدف لثمله، في المباراة التي جمعت بينهم مساء يوم الأربعاء، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.

فيما أدرك ضمك هدف التعادل عن طريق ايمليو زيلاي عند الدقيقة 42، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

كما حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتفاق فوزا ثمينا
على ضيفه فريق الشباب بهدف دون رد، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وحسم التعاون مواجهة الأهلي لصالحه بهدف دون رد، فيما حقق أبها الفوز على الفيحاء، بهدفين نظيفين.

وتعادلا فريقا الفيصلي والحزم، بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب نادي الحزم.

وعاد الفريق الأول للكرة بنادي العدالة لنغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزا صعبا على الفتح، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:-

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- الاتحاد برصيد 23 نقطة

14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة
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